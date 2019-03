Mourinho: "Wil in juni nieuwe club" 25 maart 2019

José Mourinho is José Mourinho - ook als hij niet aan de bak komt, maakt de Portugees zichzelf brandend actueel. De coach gaf in een interview aan BeIn Sports aan dat zijn periode als werkloze trainer genoeg geduurd heeft. Sinds zijn ontslag bij Man United in december kluste hij enkel wat bij als analist. "Ik zou graag weer aan het werk zijn in de zomer. In juni. Bij een nieuwe club, om de voorbereiding mee te maken. Ik weet wat ik wil. Dan heb ik het niet over een specifieke club, maar over het totaalpakket." Het achterste van z'n tong liet Mourinho niet zien. "Maar ik ben me aan het voorbereiden op wat komt." Blijft de vraag welke topclub nog zit te wachten op de coach 'formerly known as the Special One'. De voorbije jaren is hij toch wat van z'n pluimen verloren. (NVK)

