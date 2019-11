Exclusief voor abonnees Mourinho wil Alderweireld houden 23 november 2019

00u00 0

De gesprekken met makelaar en speler moeten nog plaatsvinden, maar José Mourinho heeft in gesprekken met voorzitter Daniel Levy over zijn elftal aangegeven dat hij graag door wil met Toby Alderweireld. Het contract van de Rode Duivel (30) loopt eind dit seizoen af. Vanaf januari kan hij in principe tekenen waar hij wil. De bal ligt nu in het kamp van het bestuur en Alderweireld. Die weigerde in januari 2018 een nieuwe deal te tekenen - in de hoop dat er een lucratiever voorstel van een andere club zou komen. Met Mourinho's voorvanger Mauricio Pochettino, die alles persoonlijk neemt, had hij vanaf toen enkel nog een professionele verhouding. Jan Vertonghen is een van de spelers die zich moet bewijzen - hij is momenteel nog out met een hamstringblessure. Ook zijn contract loopt straks af, maar voor de nieuwe coach is een verlenging geen noodzaak. Tenzij Vertonghen de komende maanden top presteert en aangeeft absoluut te willen blijven. Mourinho probeerde Alderweireld destijds naar Man United te halen. (KTH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu