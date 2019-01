Mourinho weg, Pogback 02 januari 2019

Cardiff: twee assists. Huddersfield: twee goals. Bournemouth: twee goals en één assist. Zie daar de straffe reeks van Paul Pogba. Die is helemaal terug. Pogback. Hij mag zich onder Solskjaer eindelijk amuseren. Zonder te veel tactische instructies, zonder een trainer die constant op zijn kap zit. Van José Mourinho kreeg hij het laatste jaar alleen maar kletsen en lelijke woorden. Zijn opvolger geeft hem de liefde die hij nodig heeft om te presteren. Plus het aanvallende voetbal dat hij het liefst speelt. Zijn stats zijn op alle gebieden beter dan onder Mourinho, maar voor een globaal beeld is de steekproef nog te klein. Laat Pogba het nu ook maar eens tegen de groten bewijzen. "We spelen in een andere stijl dan onder de oude manager", zei hij. "Offensiever, we creëren meer. Dit is hoe we willen spelen. Dit is Manchester United." Pogba presteerde ook het eerste anderhalf jaar onder Mourinho meer dan degelijk, maar beiden clashten na een blessure. Vanaf dan ging het van kwaad naar erger. Net voor zijn ontslag noemde The Special One de Fransman "een virus". Dat gaat na het vertrek van Mourinho eindelijk viraal.

