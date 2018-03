Mourinho vol lof over Fellaini na wederoptreden 12 maart 2018

Speciale vermelding voor een wederoptredende Belg aan het eind van de persconferentie van José Mourinho: "Ik wil elke speler prijzen, maar Marouane Fellaini in het bijzonder. Hij heeft een knieoperatie ondergaan. Om dan na vijf weken, vroeger dan verwacht, terug te keren, chapeau. Hij heeft fantastisch gewerkt met mensen buiten de club die hij vertrouwt. Hij arriveerde een paar dagen geleden in Manchester om te trainen en maakte zichzelf beschikbaar. Voor de match vroeg ik hem hoelang hij kon spelen: '10, 15 of 20 minuten max?' Hij zei: 'De minuten die jij wil'."