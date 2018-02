Mourinho: "Heb Fellaini gezegd: zwijg en teken je contract" 03 februari 2018

Twee, drie, vier of vijf weken. Mourinho durft nog geen exacte diagnose te geven over de blessure van Fellaini. Noch kon hij een update geven over het nieuwe contract voor de Rode Duivel, waar hij zo op aandringt. Al lachend: "Ik heb hem gisteren verteld: teken dat contract en zwijg. Gok niet te veel. Zet die handtekening voor je de ernst van je blessure kent." Fellaini viel woensdag op Tottenham al na zeven minuten uit met een probleem in de linkerknie, die hem al sinds de interland tegen Bosnië in oktober parten speelt.

