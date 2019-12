Exclusief voor abonnees Mourinho pakt 4de zege in 5 matchen 09 december 2019

Vijf goals gemaakt, eerste clean sheet en een wondergoal van Son. Of Burnley een waardemeter was, moet nog blijken. Toch mag José Mourinho, op die non-vertoning op Man United na, best trots zijn op zijn start bij Tottenham. Vier op vijf. In januari wil The Special One zijn elftal gericht versterken, zonder de talentvolle jongeren te barreren. Een groot budget is er niet voorhanden. Prioriteit ligt bij een centrale verdediger en een flankverdediger. Centraal op zijn middenveld heeft hij met Winks, Ndombele, Dier, Sissoko, Dele, Eriksen (einde contract), Lo Celso en Skipp naar eigen zeggen voldoende opties. Alderweireld en Vertonghen stonden beiden aan de aftrap. (KTH)