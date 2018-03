Mourinho "Onder De Boer leer je enkel verliezen" 13 maart 2018

Respect voor tegenstander Sevilla, niet voor zijn criticasters. José Mourinho maakte gisteren op zijn persconferentie Frank de Boer af. Zoals hij dat enkel kan. Mourinho: "Ik las een quote van de slechtste trainer uit de geschiedenis van de Premier League, Frank de Boer - 7 matchen, 7 nederlagen, 0 goals - dat Marcus Rashford onder mij niks zou kunnen leren. Als hij door Frank zou getraind worden, zou hij enkel leren te verliezen." Touché. Nederlander De Boer, begin dit seizoen na een desastreuze start doorgestuurd bij Crystal Palace, was zaterdag te gast als analist op BT Sport. Over Sevilla zei Mourinho nog: "Wij zijn niet de beste ploeg in deze Champions League. Maar als we morgen winnen tegen een team dat Liverpool twee keer op een gelijkspel hield, mogen we beginnen te dromen." Paul Pogba raakt wellicht niet fit. Romelu Lukaku start in de basis. Fellaini is invaller. (KTH)

