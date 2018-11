Mourinho: "Lukaku is klaar, met een klein risico" 24 november 2018

00u00 0

Ondanks forfaits voor de interlands zijn beide Belgen bij Manchester United weer fit voor de dienst. Ook Romelu Lukaku, sinds dinsdag verlost van zijn hamstringproblemen. "Hij is klaar, maar wel met een klein risico", aldus Mourinho. The Speical One kwam gisteren terug op zijn aanwezigheid in de tribune tijdens België-IJsland. "Zoals ik de Belgische pers verteld heb, was ik daar voor het weer", grijnsde hij. "Mooie mist. Iets wat ik hier niet heb. Ik reisde naar daar om Lukaku mentaal bij te staan. Om zijn situatie te bekijken. Zijn blessure. Roberto (Martínez, red.) had me uitgenodigd om mekaar te ontmoeten, maar ik heb beslist daar niet op in te gaan. Ik stoor niet graag mensen in volle voorbereiding op een match. Ik heb wel met hem gebeld. Omdat ik probeerde de aard en de evolutie van Lukaku's probleem te achterhalen." Toen hij afreisde, was Mourinho al op de hoogte van Lukaku's forfait voor de interlands. Lukaku verliet vorige week woensdag het teamhotel in Tubeke. Hij kreeg toestemming van zijn coach om verder te revalideren bij Lieven Maesschalck. Mourinho maakte van de gelegenheid ook gebruik om spelers die al lange tijd op zijn verlanglijstje staan te bekijken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN