Mourinho kreeg 17 miljoen van United Stevige ontslagvergoeding 15 februari 2019

00u00 0

Hij wordt er niet armer van. 17 miljoen euro voor Jose Mourinho en 5,2 miljoen euro voor zijn overige stafleden. Zoveel bedroegen de flinke premies die Manchester United aan zijn ontslagen trainer(s) moest betalen. Dat maakte de club gisteren aan zijn aandeelhouders bekend. Voor Mourinho is het al de derde keer op rij dat hij een serieuze opstapbonus meekrijgt. Bij Real Madrid kreeg hij in 2013 een kleine 20 miljoen euro mee, bij Chelsea in 2015 zo'n 10 miljoen. United zette Mourinho eind december op straat en verving hem door Ole-Gunnar Solskjaer. Ondanks een geweldige start onder de Noor nam de club nog geen beslissing over zijn toekomst. (KTH)