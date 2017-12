Mourinho hekelt eigen spelers: "Kinderachtige beslissingen" 00u00 0

Als het slecht gaat, wakkert José Mourinho doorgaans het vuur nog aan. Trainer die brandjes bestrijdt met vuurwerk. Na het verrassende puntenverlies in de slotseconden tegen Leicester (2-2) wees Mourinho in de richting van zijn spelers: "Sommige spelers maken kinderachtige beslissingen. Sommigen leren het nooit." Het ging om de missers van Rashford en co., het ging erom dat ze zijn defensieve instructies, na de lichte blessure bij Smalling, niet opvolgden. Hij acht zijn groep niet rijp om zelf zaken bij te sturen. Tot Mourinho's grote ergernis. Romelu Lukaku kon hij zaterdag niets verwijten. Hij zonderde drie ploegmaats alleen voor doel af. Martial, Lingard en Mkhitaryan misten. Rashford vergat hem in het slot bij een scherpe counter aan te spelen. Nog zo'n verkeerde beslissing. De irritatie liep op tijdens de persconferentie.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee