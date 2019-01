Mourinho heeft nieuwe baan... als analist 11 januari 2019

Een nieuwe job als trainer na zijn ontslag bij Man United is momenteel niet concreet, maar José Mourinho gaat wel al in op een bod van de Qatarese tv-zender beIN Sports om als voetbalanalist te werken. In de Asian Cup zal hij op 17 januari het duel Qatar-Saudi-Arabië van commentaar voorzien, twee dagen later is hij 'pundit' voor Arsenal - Chelsea in de Premier League. Mourinho (55) deed op het WK in Rusland al ervaring op als analist. Toen ving hij meer dan 1 miljoen euro als analist voor 'Russia Today'. (BF)