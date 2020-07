Exclusief voor abonnees Mourinho geeft Alderweireld nieuwe kans 07 juli 2020

00u00 0

Zijn eerste 90 minuten sinds de lockdown. Een gele kaart en een clean sheet. Toby Alderweireld mocht redelijk tevreden zijn over zijn terugkeer. Tegen zijn zin had hij drie matchen langs de zijlijn moeten toekijken. Focus. José Mourinho prefereerde anderen. Spurs-Everton was een langgerekte geeuw met slechts twee pogingen tussen de palen. Het enige doelpunt hoorde niet tot die categorie. Keane devieerde een schot van Lo Celso dat naast zou vliegen in eigen doel. Aan de rust zorgden Son en Lloris voor spektakel. De woedende keeper wou zijn Zuid-Koreaans ploegmaat te lijf gaan, omdat hij zijn verdedigende werk verwaarloosde. Maats moesten hen scheiden. In de kleedkamer legden ze het bij. Jan Vertonghen kreeg drie minuten in blessuretijd. (KTH)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen