Exclusief voor abonnees Mountainbiker sterft op Kalmthoutse Heide 02 juli 2019

De 37-jarige Wim Vansand is omgekomen bij een mountainbikerit op de Kalmthoutse Heide. Hij was zondag met zijn verloofde op familiebezoek in de buurt van het natuurgebied. Rond de middag vertrok hij voor een fietstocht. Toen hij 's avonds niet was teruggekeerd, verwittigde de familie de politie. Die zette zondagavond nog een helikopter in voor een eerste zoektocht maar vond geen spoor van de vermiste man.

