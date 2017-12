Mountainbiker in ziekenhuis na botsing met reeën 00u00 0

Een 61-jarige man uit Geel moet de feestdagen in het ziekenhuis doorbrengen nadat hij tijdens zijn zondags mountainbikeritje werd omvergelopen door drie reeën. Guy Verellen was met een groepje door het bos aan het rijden toen de dieren hem plots van zijn fiets en tegen zijn vrienden katapulteerden. Het resultaat: een bekkenbreuk, een gebroken sleutelbeen, vier tot zes weken bedrust en nog eens drie maanden revalidatie. Het slachtoffer, zelf een dierenarts, is ervan overtuigd dat de reeën werden opgeschrikt door wandelaars of jagers. "Het ongeval gebeurde immers rond de middag, terwijl de dieren zich normaal gezien enkel 's avonds en 's morgens laten zien", klinkt het. De man hoopt tegen de lente zijn praktijk te kunnen hervatten. "En ook mijn mountainbike haal ik dan zeker weer van stal." (TJW)

