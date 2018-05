Mountainbike Julien Absalon stopt meteen 15 mei 2018

De Franse krant L'Equipe meldt dat Julien Absalon (37), tweevoudig olympisch kampioen en vijfvoudig wereldkampioen mountainbike, per direct een punt zet achter zijn carrière. De Fransman zou steeds meer last ondervinden van zijn pollenallergie en dat verhindert hem om nog langer te koersen. "Ik had al drie jaar problemen in races in Zuid-Europa, maar nu merk ik het ook in de Noord-Europese wedstrijden", vertelt hij. "Ik kan niet meer normaal ademen en proef bloed bij grote inspanningen. Dit is een serieuze klap."