Mount Everest krijgt pop-uprestaurant op 5.364 meter hoogte 11 mei 2018

Biefstukje à point op 5.364 meter hoogte? De kans is groot dat het binnenkort kan. Een aantal chef-koks wil immers een pop-uprestaurant openen op de Mount Everest. Niet de top op 8.848 meter van de hoogste berg ter wereld wordt het decor van het culinaire hoogstandje, wel een basecamp een dikke 3.000 meter lager. De Indiase chef-kok Sanjay Thakur vertrekt eind deze maand, samen met tien anderen, op een achtdaagse culinaire trektocht. Het plan is om onderweg te koken voor de sportievelingen met ingrediënten die ze onderweg vinden. Een simpele klus wordt het niet, vooral omdat de smaakperceptie afneemt naarmate de klimmers hoger gaan. "Kruiden zullen dus de overhand nemen", klinkt het bij Thakur, die met zijn stunt niet alleen het wereldrecord van 'hoogste pop-uprestaurant ter wereld' wil vestigen, maar ook aandacht wil vragen voor duurzaamheid. "Als wij op die hoogte een restaurant kunnen openen zonder de omgeving te verpesten, dan kan de man in de straat zeker papiertjes in de vuilbak gooien."

