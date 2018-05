Mottige Mot is zo mottig dat Nederlandse mama haar geld terugeist 08 mei 2018

00u00 0

Een groot, donkerbruin, harig en gevleugeld beest met een boze grijns: nee, de 'Mottige Mot' (foto), de slechterik van dienst in de nieuwe K3-show, is niet voor gevoelige zielen. Een Nederlandse vrouw is zelfs zo boos over het "monsterachtig ding met een hele harde stem en enge bulderende lach" dat ze haar geld terugeist. De vrouw was afgelopen weekend met haar 3-jarige dochter naar de show 'Vlinderland' geweest in Eindhoven, maar het meisje wilde meteen naar huis van zodra ze de mot zag. Ze doet sindsdien geen oog meer dicht, klinkt het. "Ik verwacht dat er nog meer klachten komen. Nog ouders zijn vroegtijdig weggegaan." Ook in ons land kreeg Studio 100 commentaar op de enge mot, maar het bedrijf liet toen weten niet van plan te zijn het personage te veranderen. Er kwam nog geen commentaar op de vraag van de Nederlandse om terugbetaling.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN