MOTORSPORT

19 augustus 2019

Tim Gajser (Honda) heeft zich voor de tweede maal tot wereldkampioen in de MXGP-klasse gekroond. De 22-jarige Sloveen eindigde in de eerste reeks van de GP van Italië - de vijftiende van achttien WK-manches - op de vijfde plaats. Dat volstond voor Gajser, die 13 punten nodig had om de wereldtitel op zak te steken. Kevin Strijbos (Yamaha) en Jeremy Van Horebeek (Honda) finishten in de eerste reeks respectievelijk als elfde en dertiende.