Exclusief voor abonnees Motorsport kort 06 april 2019

In de autosport starten er dit weekend twee wereldkampioenschappen. Het WK Rallycross doet dat in Abu Dhabi, met onder meer Guillaume de Ridder (Renault). Het WK Toerwagens start dan weer in Marokko, waar Fred Vervisch (Audi) onze vertegenwoordiger is