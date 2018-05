Motorrijder zwaargewond na aanrijding 07 mei 2018

Een 58-jarige motorrijder uit Staden is vrijdag zwaargewond geraakt na een botsing in Veldegem. De man reed met zijn motor op de Torhoutsesteenweg toen een 36-jarige vrouw in haar Ford Focus de motor achteraan aanreed. Vermoedelijk was de vrouw verstrooid en merkte ze niet dat de motard vertraagde.