Motorrijder sterft bij ongeval in Melveren 11 december 2018

Gisteravond is een motorrijder om het leven gekomen bij een bizar ongeval in Melveren-centrum bij Sint-Truiden. Pal voor het psychiatrisch ziekenhuis kwam het tot een botsing met een auto, waarbij de motard in het struikgewas belandde.

