Motorrijder (29) crasht op honderden meters van huis 14 augustus 2018

Een wegdek dat glad was door de regen is een 29-jarige motorrijder uit Waregem fataal geworden. Hein Decock ging zondagnacht aan het slippen op enkele honderden meters van zijn huis, en kwam met zijn tweewieler in de gracht terecht. Buurtbewoners hoorden rond kwart voor één een knal en vonden het slachtoffer onder zijn motor. De opgeroepen hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. De twintiger was vrijgezel en woonde bij zijn ouders. Sleutelen aan motoren en motorrijden waren zijn grote hobby's. (LSI)