Motorpech voor Belgische Antarctica-expeditie 07 maart 2018

Een Belgische Antarctica-expeditie is eind vorige maand in de problemen gekomen voor de kust van Kaap Hoorn. Dat is nu bekend geraakt. "Aanvankelijk ging alles goed", vertelt Bruno Danis (ULB), expeditieleider van 'Belgica 120', een team van negen wetenschappers die aan boord van de zeilboot Australis onder meer de biodiversiteit op de Zuidpool willen onderzoeken. Op de tweede dag van de reis hoorden de bemanningsleden echter een luide knal ter hoogte van de versnellingsbak. De motor moest worden stilgelegd, het euvel was niet te verhelpen. "En zonder motor is precies navigeren moeilijk", aldus nog Danis. De Australis zond daarom een boodschap om hulp uit. Een Chileens schip reageerde op het sein en bracht boot en bemanning in veiligheid. De geannuleerde expeditie zal zeker een vervolg krijgen, maar pas volgend jaar.

