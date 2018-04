MOTORCROSS 16 april 2018

De Nederlandse WK-leider Jeffrey Herlings (KTM) heeft beide reeksen van de GP van Portugal in het WK gewonnen. Hij werd eindwinnaar voor zijn teamgenoot Antonio Cairoli. Jeremy Van Horebeek (Yamaha) was zesde en beste Belg. Clement Desalle is vierde in de WK-stand. (JCA)