Motorboot ontploft in Spanje: vijf Belgische toeristen zwaar verbrand Al twee slachtoffers gerepatrieerd, drie anderen volgen vandaag en morgen BJM

22 augustus 2019

06u00 35 De Krant Vijf Belgische toeristen zijn zwaar verbrand geraakt toen hun pas gekochte motorboot in de jachthaven van het Spaanse Benicarló ontplofte. Gisteravond werden de twee zwaarst getroffen slachtoffers - een echtpaar uit Tubeke - overgevlogen naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. De man is voor meer dan 70 procent verbrand, zijn vrouw voor 60 procent.

"Te mooi", schreef Simona Lupascu (40) vorige week donderdag nog onder een foto die ze postte van het uitzicht op hun vakantieverblijf nabij het strand van Peñiscola. Het balkon gaf uit op waaiende palmen en een grillig gevormd zwembad. In de verte lagen de zee en de bergen.

Twaalf uur later ontplofte een plezierboot in de haven van Benicarló, nabij Valencia. Getuigen zeggen dat ze een explosie hoorden en meteen veel rook zagen opstijgen op een motorboot van een meter of vijf lang. "In enkele seconden stond de hele boot in lichterlaaie." Ze zagen door de vlammen heen vier mensen in zee springen. Twee andere opvarenden waren door de explosie al overboord geslagen. Alle zes konden levend uit het water worden gehaald. Het gaat om één Fransman en vijf Belgen. Onder hen Simona en Claudiu Lupascu (41). Dat echtpaar raakte het zwaarst verbrand.

