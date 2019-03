Motor stilleggen loont: genoeg brandstof bespaard voor trip naar Disneyland 01 maart 2019

00u00 0

Vanaf vandaag is het in Wallonië verboden om de motor van de wagen stationair te laten draaien, bijvoorbeeld aan de schoolpoort of voor een winkel. Wie betrapt wordt, riskeert een boete van 50 euro. Maar het stilleggen van de motor spaart naast lawaai en uitstoot ook heel wat benzine of diesel, zo heeft het Leuvense opleidingscentrum Drivolution berekend. "Met de brandstof die je motor in stilstand 5 minuten doet draaien, rij je een kilometer", zegt Jan De Strooper, expert in veilig en zuinig rijden. Een jaar lang legde een testmedewerkster haar motor steevast stil bij korte stops - denk aan verkeerslichten, een gesloten overweg of bij het in- en uitladen van de kofferbak. Het leverde haar bijna 55 uur zonder verbruik op. "Met die uitgespaarde brandstof zou ze 695 kilometer kunnen rijden, ofwel heen en terug naar Disneyland Parijs. Ook voor wie geen automatisch start-stopsysteem heeft, loont het de wagen aan de verkeerslichten stil te leggen. Als de motor op bedrijfstemperatuur is, rendeert een herstart al vanaf de eerste seconde." (SPK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN