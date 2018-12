Motor Airbus viel uit door onzuivere kerosine 29 december 2018

De problemen met de Airbus A330-200 van Brussels Airlines, waarvan eerder deze maand twee motoren uitvielen tijdens een vlucht van Kinshasa naar Brussel, werden deels veroorzaakt door onzuivere brandstof. "Uit tests bleek dat het probleem met de linkermotor computergerelateerd was en dat een contaminatie van de kerosine aan de basis lag van het uitvallen van de rechtermotor", zegt Maaike Andries van Brussels Airlines. De maatschappij liet al controles uitvoeren in onder meer de luchthavens van Kinshasa, Douala (Kameroen) en Dakar (Senegal), maar nergens werd onzuivere kerosine gevonden. De Airbus voerde gisteren zijn eerste testvlucht uit sinds de problemen. "Die verliep vlot. Het toestel is weer 100 procent operationeel."

