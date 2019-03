MotoGP van start zonder Belgen 08 maart 2019

Na een eerder rustig transferseizoen start dit weekend in Qatar het seizoen 2019 van de MotoGP. Vele toppers waren 'einde contract', maar uiteindelijk waren er weinig wissels. Dani Pedrosa ging op pensioen en liet zo een plek vrij bij Honda, waar wereldkampioen Marc Márquez de nummer één is en blijft. Márquez won de afgelopen zes jaar vijfmaal de wereldtitel. Jorge Lorenzo wordt naast Márquez nummer 2 bij Honda. Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci komen uit voor Ducati, Maverick Viñales en Valentino Rossi voor Yamaha. Zo kennen we de grootste concurrenten van Marquez. Joan Mir en Alex Rins zorgen mogelijk voor de verrassing op hun Suzuki. Na het afscheid van Xavier Siméon zien we geen Belgen meer aan de start verschijnen. (JCA)

