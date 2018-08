Motard waant zich op F1-circuit: 149 km/u in zone 50 08 augustus 2018

In de politiezone Schelde-Leie hadden ze vorige vrijdag dubbel prijs bij hun flitscontroles. Eerst betrapten ze in Nazareth een bestuurder die met 69 km/u door een zone 30 vlamde - en er bovendien in geslaagd was om tegen de rijrichting in te rijden. Even later werd een motorrijder in Gavere geflitst die meteen de bijnaam 'laagvlieger van de dag' kreeg van de politie. De man reed 149 km/u in de bebouwde kom en scheurde dus drie keer zo hard als toegelaten door de straten. Beide bestuurders riskeren naast een serieuze uitbrander voor de politierechtbank ook een boete of zelfs een celstraf, afhankelijk van wat ze eventueel al op hun kerfstok hebben. (DJG)