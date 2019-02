Motard met 219 km/u van de baan geplukt 26 februari 2019

De Gentse politie heeft zondag een motard uit het verkeer gehaald die met een duizelingwekkende snelheid van 219 km/u over de Industrieweg (R4) scheurde. Hij moest z'n rijbewijs meteen voor 15 dagen inleveren, net als een motorrijder die 181 km/u reed en twee automobilisten die 176 en 146 km/u haalden. De Verkeersdienst onderschepte de overtreders. "Onze motards staan één tot twee kilometer verder dan de flitscamera. Zo hoeven we geen achtervolging in te zetten met zo'n hoge snelheden", aldus de politie.