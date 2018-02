Motard die 201 km/u reed krijgt motor terug 13 februari 2018

Hij reed met zijn motor liefst 201 kilometer per uur waar hij 70 mocht en toch is de 50-jarige Guido V. uit Poperinge zijn motor niet kwijt. Op 19 januari werd V. in het landelijke Lo-Reninge betrapt tijdens een flitscontrole, maar de controlerende agenten konden hem niet bijhouden en aan de kant zetten. Op hun eigen toestel zagen ze wel dat V. liefst 201 km per uur reed. De politie verspreidde twee dagen later een foto van de motard omdat ze z'n kenteken niet hadden. Onder druk van zijn vrouw ging hij zich aangeven. Gisteren stond hij voor de politierechter in Veurne, waar hij snikkend zijn verhaal vertelde. "In december ben ik ontslagen na pesterijen", vertelde V. "Ik ben daar nog steeds depressief van. Die dag was ik gaan solliciteren, maar kreeg ik het deksel op de neus. Op de terugweg zat ik constant te huilen en wou een eind aan mijn leven maken. Ik trok op, maar 800 meter later besefte ik dat ik dit niet mocht doen. Ik zit er nog steeds enorm door." Omwille van die laatste uitspraak oordeelde de rechter dat V. voorlopig een gevaar op de weg vormt. Hij werd 6 maanden ongeschikt verklaard om nog rond te rijden. Nadien moet hij bewijzen dat hij aan de beterhand is. De man werd wél nog gestraft, zij het gezien de inbreuk erg mild: een geldboete van 2.825 euro (944 euro met uitstel), 131 dagen rijverbod en de rechter gaf zijn inbeslaggenomen motor terug. (JHM)

