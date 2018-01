Motard die 201 km/u reed geeft zichzelf aan 24 januari 2018

Het opsporingsbericht dat de politiezone Spoorkin verspreidde in de hoop een snelheidsduivel op een motor te vinden, heeft meteen resultaat gehad. De man werd vrijdagmiddag geflitst aan 201 kilometer per uur op de Reningesteenweg in Lo, een baan waar men 70 mag. Maandagavond bood de 50-jarige G.V. uit de regio van Ieper zich vrijwillig aan bij de lokale politie Arro Ieper. De motorfiets werd door het parket van Veurne in beslag genomen en zal verbeurd worden verklaard. Het parket hoopt de bestuurder snel te kunnen dagvaarden voor de rechtbank. Daar riskeert hij een rijverbod tot 2 jaar en 16.000 euro boete. De man nam intussen een advocaat onder de arm. (JHM)