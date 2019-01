Motard betrapt met halve wapenwinkel op zak 31 januari 2019

In het Oost-Vlaamse Lierde, bij Geraardsbergen, heeft de lokale politie een motorrijder betrapt met 24 verboden wapens op zak. "De man naderde een verkeerscontrole en maakte plots rechtsomkeer", klinkt het. Na een korte achtervolging kon de 32-jarige man, uit het naburige Brakel, aan de kant gezet worden. In zijn rugzak zaten 13 boksbeugels, 6 dolken en 4 springmessen. Op zijn lichaam droeg hij nog een dolk. De man werd gedagvaard in snelrecht en mag het op 28 februari al gaan uitleggen voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde. (FEL)

HLN