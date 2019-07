Exclusief voor abonnees Motard (48) overleden na crash met mobilhome 17 juli 2019

Bij een ongeval in het Franse Hargnies, net over de Belgische grens, is afgelopen weekend een 48-jarige motorrijder uit Nijlen om het leven gekomen. Gert Nicolay botste tijdens een ritje met de Ducaticlub tegen een mobilhome. Hij was op slag dood. "Hij is veel te vroeg overleden, maar het troost me dat hij gestorven is wanneer hij het gelukkigst was. Op zijn motor", zegt zijn vrouw Nancy. De Franse politie onderzoekt het ongeval, maar vermoedelijk liggen de smalle wegen aan de basis. "Je kunt er niet anders dan van je rijvak afwijken, iets wat die mobilhome ook heeft moeten doen", aldus Nancy. Het slachtoffer laat ook twee tienerdochters achter.