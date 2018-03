Motard (26) verkoold onder cabine 21 maart 2018

Een 26-jarige motard uit Wetteren is gisterennamiddag om het leven gekomen na een erg zwaar verkeersongeval met maar liefst tien voertuigen. Rond 15 uur stond hij in Oosterzele als laatste aan te schuiven in de file aan een kruispunt van de N42. Een 38-jarige vrachtwagenchauffeur uit Mol merkte die file te laat op, waardoor het slachtoffer onder de wielen belandde. Er kon geen hulp meer baten. Door de klap vlogen de vrachtwagen, de motorfiets en een andere auto in brand. De brandweer kwam ter plaatse om de voertuigen te blussen.

