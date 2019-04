Exclusief voor abonnees Motard (21) sterft na crash tegen paal 15 april 2019

Bij een zwaar verkeersongeval is gisternamiddag rond 17 uur een 21-jarige motorrijder om het leven gekomen in Bredene. Hij verloor de controle over het stuur nadat hij een voorligger wilde inhalen en crashte tegen een paal. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden niets meer doen. "De bestuurder was op slag dood", zegt commissaris Dennis Goes. Een verkeersdeskundige van het Brugse parket kwam ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. (MMB)