Motard (20) crasht voor ogen van broer

Een 20-jarige man is zaterdagavond met zijn motor verongelukt, voor de ogen van z'n broer en een vriend die met de wagen achter hem reden. Arne Erauw was op weg naar zijn thuis in Merksem, toen op de Bredabaan, nabij het Fort van Merksem, een voertuig links voor hem een onverwacht manoeuvre naar rechts maakte. Arne stuurde daarop bij, maar verloor de controle over zijn motor en crashte tegen een verlichtingspaal. Omstaanders dienden de eerste zorgen toe en startten de reanimatie, maar de jongeman bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De dienst slachtofferzorg verleende psychologische bijstand aan Arnes broer, die het ongeluk zag gebeuren. "Maarten is in shock. Zijn broer is in zijn armen gestorven", zegt Alfred Erauw, de peter van Arne.

