MOSWAND BRENGT VREDE IN VLAAMSE REGERING 20 april 2018

00u00 0

Minister-president Bourgeois prees gisteren een opmerkelijke aanwinst in de vergaderzaal van Vlaamse regering: de moswand. "Zijn heilzame werking zorgt voor een optimale werksfeer: betere luchtvochtigheid en goede akoestiek", licht de N-VA'er toe. "Het heeft een sterke geluiddempende werking en is een mooie eyecatcher, die ook zorgt voor een gevoel van rust en positivisme - niet onbelangrijk in een regeringszaal. Ik hecht in het algemeen veel waarde aan ecologie bij de inkleding van deze belangrijke ruimte. Zo heb ik de versleten regeringstafel ook laten vervangen door een gerecycleerd meubel, gemaakt uit afgedankte kantoormeubilair."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Aquarella

Bourgeois

politiek