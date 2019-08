Exclusief voor abonnees Mosselfestijn in Zaal Harmonie 30 augustus 2019

Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september organiseren wielerclub De Reedijk en Wielerteam Thielemans-De Hauwere hun jaarlijks mosselfestijn. Iedereen is welkom in Zaal Harmonie in de Stoofstraat te Merchtem. Op zaterdag is de keuken van 17u tot 22u open. Op zondag kan je er terecht van 11u30 tot 15u. Naast mosselen is er ook vol-au-vent te verkrijgen. (VDGM)