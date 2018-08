Mosselen plukken op golfbreker kan u tot 250 euro kosten 14 augustus 2018

00u00 0

Wie mosselen of schelpdieren plukt op golfbrekers of elders aan zee, riskeert een GAS-boete tot 250 euro. Dat laat de politie weten naar aanleiding van een foto van twee mannen die massaal schaalhorens - een soort van eetbare slakken - plukken op een golfbreker in Oostende. De twee hadden al enkele emmers volgeladen, en het beeld werd gretig gedeeld op sociale media. Niet alleen is het strafbaar, het is ook gevaarlijk om de schaaldieren zomaar te plukken en op te eten. Ze kunnen immers giftige stoffen bevatten als ze 'in het wild' geplukt worden. Bovendien kan de biodiversiteit in het gedrang komen als iedereen golfbrekers begint te plunderen, zo wordt gevreesd. (BBO)