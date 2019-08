Exclusief voor abonnees Moslims vieren Offerfeest op 11 augustus 03 augustus 2019

De Moslimexecutieve heeft het Offerfeest vastgelegd op volgende week zondag 11 augustus. "Ik hoop dat deze feesten een betere en verdraagzame samenleving tot stand brengen, want die hebben we momenteel nodig", zegt voorzitter Mehmet Üstün. Tijdens het Offerfeest wordt traditioneel een schaap geslacht. Vanaf dit jaar is het nergens in Vlaanderen nog toegelaten om onverdoofd te slachten. Dieren kunnen enkel ritueel geslacht worden na een omkeerbare verdovingstechniek, zoals elektronarcose. Mogelijk trekken veel moslims nu naar Brussel, Wallonië of het buitenland om de dieren te laten doden. (OSG)