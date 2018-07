Moslima beledigd en verminkt 04 juli 2018

In Anderlues, nabij Charleroi, is een jonge moslima maandagavond op een erg drieste manier aangevallen. De vrouw van 19 liep rond 23 uur door een steegje toen ze werd tegengehouden door twee mannen. Die gooiden haar tegen de grond en beledigden haar. De daders trokken vervolgens haar hoofddoek af en scheurden haar bovenkleding van het lichaam. Daarna werd de vrouw bewerkt met een scherp voorwerp. Ze liep verwondingen op in het gezicht, maar raakte ook verminkt aan de benen, buik en rug. De twee konden vluchten en worden nu opgespoord. Het parket van Charleroi spreekt van een racistische daad.