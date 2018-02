Moskou kreunt onder zwaarste sneeuwstorm ooit 05 februari 2018

Het Rode Plein in Moskou kleurt witter dan wit. De Russische hoofdstad trotseert momenteel de zwaarste sneeuwstorm in zijn geschiedenis. In 24 uur tijd viel er 43 centimeter sneeuw, of meer dan de helft van wat er gemiddeld in een maand valt. Door het gure weer vielen al 360 bomen om. Eén persoon kwam daarbij om het leven, vijf anderen raakten gewond. En veel beterschap is er niet in zicht voor de Russen. Vooral de wind zal de komende dagen nog toenemen. (BCL)

