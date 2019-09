Exclusief voor abonnees Moskou beschuldigt Google en Facebook van inmenging 09 september 2019

Na eerdere beschuldigingen van de Verenigde Staten over inmenging van Rusland tijdens de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen, zwaaien de Russen nu met gelijkaardige beschuldigingen. De Russische communicatiewaakhond beschuldigt de Amerikaanse internetbedrijven Google en Facebook van inmenging in de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Google en Facebook zouden de Russische wetgeving overtreden hebben, die politieke reclame verbiedt tijdens de verkiezingen. "Zulke acties kunnen worden beschouwd als inmenging in Russische soevereine aangelegenheden en belemmering van democratische verkiezingen", aldus een persverklaring.

