Moskeeën willen Wilders van Twitter 06 november 2018

De koepel van Turkse moskeeën in Nederland is de "haatdragende propaganda" van politicus Geert Wilders beu en eist dat Twitter zijn account blokkeert. Zo niet, stapt de Turks-Islamitische Culturele Federatie naar de rechter. De uitspraken van de PVV-leider zijn in strijd met de gebruiksvoorwaarden van de sociaalnetwerksite, klinkt het bij hen. Ze verwijzen onder meer naar kwetsende berichten als 'Mohammed is het voorbeeld voor meer dan 1 miljard moslims. Mohammed was een pedofiel, massamoordenaar, terrorist en waanzinnige'. De federatie benadrukt dat het niet de vrije meningsuiting aan banden wil leggen. Wilders reageerde, via Twitter, met slechts één woord: "Waanzin." (FT)