Moskeeën halen 1,7 miljoen euro op door schenkingen 23 maart 2018

Bij acht benefietacties in 2017 hebben Antwerpse moskeeverenigingen 1,7 miljoen euro aan sponsorgeld opgehaald. Daar zitten veel dubieuze schenkingen tussen, denkt Vlaams Belang-kopman Filip Dewinter, die met de informatie naar het parket is getrokken. Hij vraagt een gerechtelijk onderzoek. "Die benefietacties worden altijd uitgezonden via het internet", zegt Dewinter. "Er is permanent een teller met de opbrengst in beeld. Soms zie je ineens een schenking van 10.000 euro of meer binnenkomen, zogezegd van een anonieme sponsor. Heeft er al eens ooit iemand onderzocht van waar dat geld komt? Antwerpse drugsbaronnen doen graag een schenking om aanzien en macht binnen de moslimgemeenschap te verwerven." (PLA)

