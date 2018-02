Moses Simon (22) en Samuel Kalu (20) 08 februari 2018

Geen strikjes, dassen, strakke smoking of blinkende schoenen voor Moses Simon. Het is niet aan de Nigeriaan besteed. "Geef mij maar wat anders." Wat anders is een understatement, want de Gentse aanvaller koos voor een blauw traditioneel gewaad uit zijn thuisland Nigeria. Dat in tegenstelling tot land- en ploeggenoot Samuel Kalu: hij zat wél strak in het pak.

