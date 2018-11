Moser op 'wijnbezoek' in Heuvelland 10 november 2018

Het wijndomein Entre-Deux-Monts in het West-Vlaamse Westouter kreeg de Italiaanse wielerlegende Francesco Moser (67) over de vloer. De voormalige topcoureur is zelf wijnbouwer. Moser was donderdagavond aanwezig bij de voorstelling van Gent-Wevelgem, waar Heuvellandse wijnen werden geschonken. Dat resulteerde in een bezoek van Moser aan het domein in Westouter. Moser kreeg er een korte rondleiding van zaakvoerder Martin Bacquart. "Ik ben wel onder de indruk van wat er zich hier op wijnvlak afspeelt", zei Moser. Na zijn profcarrière nam de ex-wereldkampioen en drievoudig winnaar van Parijs-Roubaix in Trentino de wijngaard van zijn vader over. 15 hectare groot en gelegen in een berg- en rotsachtige streek, goed voor zo'n 110.000 flessen wijn per jaar. (CMW)

