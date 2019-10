Exclusief voor abonnees Morzelpolitiek 17 oktober 2019

Lezer Daleman schrijft dat Catalonië of Vlaanderen niets moeten verwachten van de EU, net als Schotland. Voor de twee eersten mag dat gelden, want zowel Spanje als het 'rest-België' zou tegenstemmen voor een kandidatuur van één van beiden als nieuw lid van de EU en zo dus buiten de EU zouden vallen. Schotland zou echter door de EU met open armen ontvangen worden na de brexit (waarbij het VK niet meer kan tegenstemmen). De morzelpolitiek van de meeste onafhankelijkheidsbewegingen is echter nefast voor de bestuurbaarheid van de EU en brengt enkel voordeel aan lokale politici die er mandaten uit putten.

René Lenaerts

