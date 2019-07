Exclusief voor abonnees Mortelmans begint procedure voor burgerlijke rechtszaak 03 juli 2019

00u00 0

De prijs voor vurigste pleidooi voor het BAS gaat naar ex-senator Hugo Vandenberghe. Hij trad samen met meester Jacques Arnauts op als raadsman van spelersmakelaar Walter Mortelmans. "Mijn cliënt is het zwaarst gestraft van allemaal", zei hij. "KV Mechelen zal volgend seizoen voetballen, in welke afdeling dan ook. Mijn cliënt heeft een beroepsverbod gekregen. Opgelegd door een instantie die daar niet eens voor bevoegd is. Dit is ongezien." Elisabeth Matthys, advocate van de KBVB schudde heel de tijd meewarig het hoofd. Mortelmans wordt vervolgd omdat hij via zijn partner Thomas Troch Olivier Myny van Waasland-Beveren zou hebben benaderd om niet voluit te gaan in het duel met KVM. Mortelmans startte intussen ook een burgerlijke procedure op voor de rechtbank van Brussel. Maar de burgerlijke rechtbank heeft die procedure voorlopig onontvankelijk verklaard en wil de uitspraak van het BAS afwachten. Walter Mortelmans nam zelf als laatste het woord. "Al 25 jaar heb ik een onberispelijke staat van dienst als makelaar", zei hij. "Destijds was ik zelfs de klokkenluider in de zaak-Ye. De situatie waarin ik nu verzeild ben geraakt, treft mij diep. Met de hand op het hart: ik heb geen enkele daad gesteld om de uitslag van een wedstrijd te beïnvloeden. Ik wil dat deze nachtmerrie snel eindigt. Niets is zo erg als beschuldigd worden van iets dat je niet gedaan hebt." (KDZ)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis